Общество

Эксперты: Чрезмерное употребление антибиотиков может привести к росту устойчивых половых инфекций

Чрезмерное потребление антибиотиков во время пандемии грозит не только невосприимчивостью к ним, но и новыми болезнями, не поддающимся терапии, говорят эксперты. Врачи предупреждают: бесконтрольное самолечение может привести к росту заболеваемости резистентными (устойчивыми к лекарствам) инфекциями, передающимися половым путем. В частности, это касается «супергонореи», сообщила гинеколог-репродуктолог сети центров репродукции и генетики «Нова Клиник» Екатерина Утишева.

«Избыточное назначение и употребление антибиотиков широкого спектра, в частности азитромицина, в период пандемии СOVID-19 создали предпосылки для дальнейшего роста резистентности возбудителя гонореи. "Супергонорея" может стать существенной проблемой», - цитирует ее газета «Известия».

Число антимикробных препаратов ограничено, и если воздействовать на микроорганизм недостаточными дозами, то впоследствии он приобретет возможность сопротивляться и большему количеству препарата, отметил главный научный сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы Михаил Гомберг. При этом неправильное лечение половых инфекций в дальнейшем сказывается на эффективности терапии пневмонии, и наоборот, потому что появляются устойчивые штаммы, объяснил специалист.

По данным Минздрава за 2017–2018 годы, в России регистрируют по 12–16 тысяч заражений гонореей в год.