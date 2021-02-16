Общество

Роскомнадзор за год заблокировал почти тысячу фейковых ресурсов о COVID-19

В 2020 году по требованию Генпрокуратуры заблокировали 981 интернет-страницу, где содержались ложные сведения о коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что в 2021 году наблюдается тенденция к уменьшению количества недостоверных ресурсов - за первые полтора месяца был ограничен доступ лишь к 6 страницам.

Среди наиболее часто встречающихся тем для ложных публикаций стали вакцинация, сведения о происхождении коронавируса и его распространении, а также недостоверные статистические данные о заболевших и умерших, пишет газета «Известия».

«Мы теперь отделяем фейки о коронавирусе от фейков о вакцинации. С 10 января по сегодняшний день 3781 фейк о вакцине и 2687 по COVID-19. Если говорить о вакцинации, то это конспирологические бредни, очень много откровенного вранья. Это не имеет никакого отношения к процессу», - рассказала член комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Эксперт также призвала вести более плотную работу с населением, особенно в сегменте социальных сетей. С необходимостью мониторинга фейкового контента в социальных сетях согласились также парламентарии Государственной Думы и Совета Федерации.