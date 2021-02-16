Общество

Пользователей портала госуслуг предостерегли от мошенников

Роскачество предостерегло пользователей от мошеннических схем, разработанных для воровства персональных данных с портала «Госуслуги», сообщает РИА Новости.

«В феврале этого года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили целую мошенническую кампанию, нацеленную на пользователей портала "Госуслуги", а это свыше 126 миллионов граждан России. В ней используется сразу несколько приемов социальной инженерии, при этом разные письма могут приходить несколько раз подряд одному и тому же пользователю», - говорится в сообщении Роскачества.

Цель рассылки одна - побудить читателя кликнуть по ссылке и перейти на внешний сайт, также имитирующий дизайном портал госуслуг, на котором будут похищены персональные и платежные данные пользователя. Письма имитируют оригинальную рассылку от портала «Госуслуги», но их содержание представляет собой одну из нескольких классических фишинговых схем: например, достаточно низкое качество текста. Среди таких примеров - предложение участвовать в лотерее за комиссионный платеж, в случае отказа чреватое отключением от доступа, или предложение получить социальные выплаты от государства.

Чтобы не стать жертвой цифровых мошенников, Роскачество призывает соблюдать правила цифровой безопасности: эксперты настоятельно советуют не переходить на порталы по внешним ссылкам даже из писем убедительного содержания, а также внимательно читать тексты и анализировать их на предмет психологических уловок.

Среди традиционных и важных советов - пользоваться антивирусом и обращать внимание на наличие сертификата безопасности сайта: если он выдан несколько дней или недель назад, высока вероятность, что этот сайт мошеннический, говорится в сообщении.