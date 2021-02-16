Общество

Специальную акцию для мужчин запускает Центр доктора Бубновского в Пскове

Специальную акцию для всех мужчин запускает в преддверии Дня защитника Отечества Центр доктора Бубновского в Пскове.

Только с 16 по 23 февраля действует скидка 20% на лечебные циклы и курсы занятий по методу доктора Бубновского.

В медицинском центре обучат «правильным» и регулярным физическим упражнениям, которые позволят укрепить организм.

Запись и консультация по телефону +7 (8112) 797-003.

Центр доктора Бубновского в Пскове - это новый подход в лечении позвоночника и суставов с помощью правильных движений без таблеток и операций.

Решаемые проблемы:

межпозвонковая грыжа;

межпозвонковая грыжа поясничного отдела;

грыжа шейного отдела позвоночника;

боли в плече, руке, шейном отделе, головные боли, головокружения;

острые боли в спине и суставах (остеохондроз, люмбаго, радикулит, ишиас).

А также:

подагра - лечение болей в стопе;

остеопороз и нарушение чувствительности конечностей при остеохондрозе;

болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит);

артрозы и артриты крупных суставов (плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные);

ревматоидный полиартрит;

коленный сустав;

плечевой сустав;

плоскостопие у детей и взрослых;

сколиоз.

При покупке программы занятий - бесплатная первичная консультация.



Контактная информация:

+7 (8112) 797-003

+7 (981) 350-30-03



Иркутский переулок, 2, Спортивно-развлекательный парк «Простория».