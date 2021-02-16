Специальную акцию для мужчин запускает Центр доктора Бубновского в Пскове

Специальную акцию для всех мужчин запускает в преддверии Дня защитника Отечества Центр доктора Бубновского в Пскове.
Только с 16 по 23 февраля действует скидка 20% на лечебные циклы и курсы занятий по методу доктора Бубновского.
В медицинском центре обучат «правильным» и регулярным физическим упражнениям, которые позволят укрепить организм.
Запись и консультация по телефону +7 (8112) 797-003.
Центр доктора Бубновского в Пскове - это новый подход в лечении позвоночника и суставов с помощью правильных движений без таблеток и операций.
Решаемые проблемы:
- межпозвонковая грыжа;
- межпозвонковая грыжа поясничного отдела;
- грыжа шейного отдела позвоночника;
- боли в плече, руке, шейном отделе, головные боли, головокружения;
- острые боли в спине и суставах (остеохондроз, люмбаго, радикулит, ишиас).
А также:
- подагра - лечение болей в стопе;
- остеопороз и нарушение чувствительности конечностей при остеохондрозе;
- болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит);
- артрозы и артриты крупных суставов (плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные);
- ревматоидный полиартрит;
- коленный сустав;
- плечевой сустав;
- плоскостопие у детей и взрослых;
- сколиоз.
При покупке программы занятий - бесплатная первичная консультация.
Контактная информация:
+7 (8112) 797-003
+7 (981) 350-30-03
Иркутский переулок, 2, Спортивно-развлекательный парк «Простория».