Общество

Псковичей просят не обращаться в Пенсионный фонд для оформления СНИЛС новорожденным

СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета - присваивается новорожденному проактивно (беззаявительно), обращаться в Пенсионный фонд России не требуется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Регистрация в системе индивидуального персонифицированного учета новорожденных детей осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных, полученных из органов ЗАГС.

При этом Пенсионный фонд РФ реализовал возможность для родителей детей, появившихся на свет с 15 июля 2020 года, получить сведения о СНИЛС в личном кабинете на портале государственных услуг.

Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг. «Поэтому провести регистрацию лучше заранее, до рождения ребенка. Подтвердить учетную запись можно в клиентской службе ПФР или МФЦ», - пояснили в пресс-службе.

Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для получения СНИЛС, как и раньше, необходимо обращаться в органы ПФР или МФЦ, предоставив паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении ребенка.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.