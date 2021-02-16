Общество

Исправительную колонию в Крюках ждет проверка после жалобы осужденного

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов совершил рабочую поездку в ФКУ Исправительная колония №2 УФСИН России, расположенную в поселке Крюки Островского района. Один из осужденных при этом высказал жалобу омбудсмену. В настоящее время для принятия мер выясняются дополнительные обстоятельства, сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов.

В ходе поездки начальник колонии Игорь Гудков рассказал о ситуации в учреждении, в том числе проинформировал о работе Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2. Так, в центре выпускают радиаторную продукцию для тракторов «Кировец». Кроме того, в колонии организовано столярное производство, металлообработка, производство теплоэнергии для нужд колонии и ЖКХ, услуга по выпечке хлеба, водоснабжение, канализация и очистка сточных вод, услуги автотранспорта. При учреждении имеется подсобное хозяйство, налажен выпуск макаронных, кондитерских изделий и хлебопродукции. Учреждение неоднократно отмечалось дипломами 1-2 степени Минюста России.

«Особое внимание в беседе было уделено вопросам соблюдении прав лиц, отбывающих наказания, а также мерам, которые руководство и личный состав колонии принимают для обеспечения нормального функционирования учреждения ФСИН России с режимом общего содержания около 900 мест для заключенных, а также участка колонии-поселения, где отбывают наказание чуть более сотни осужденных мужчин и женщин», - сообщают на сайте уполномоченного по правам человека.

На сайте также отмечают, что в ходе беседы с начальником колонии были обсуждены вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции.

При рассмотрении жалобы одного из осужденных Дмитрий Шахов принял решение о проведении дополнительной проверки. Ее целью будет изучение всех обстоятельств, изложенных в обращении осужденного. Проверка включает в себя запрос необходимых видеоматериалов, а также беседы с некоторыми сотрудниками колонии.

«По результатам всестороннего объективного изучения и правового анализа полученных документов и материалов, псковским омбудсменом на основании действующего законодательства будет принято соответствующее решение», - уточнил региональный уполномоченный по правам человека.