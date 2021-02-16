Общество

Дедовичский врач через суд добилась «ковидных» выплат

Участковый врач-терапевт Дедовичской районной больницы через суд добилась взыскания стимулирующих выплат за особые условия труда и компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В иске указывалось, что после объявления пандемии ее нагрузка как участкового врача-терапевта увеличилась, но до настоящего времени работодатель не произвел выплаты стимулирующего характера за особые условия труда из средств федерального бюджета, предусмотренные постановлением правительства России от 2 апреля 2020 года №415.

3 августа 2020 года работодатель предложил ей подписать дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором первоначально выплаты стимулирующего характера за счет средств федерального бюджета были определены в размере 40% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Псковской области за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики. Затем выплату определили в размере 80%, но дополнительное соглашение действует с 1 мая 2020 года, с чем врач категорически не согласилась, поскольку выплаты за особые условия труда в размере 80% должны быть начислены с 23 марта 2020 года.

Она попросила взыскать с ответчика задолженность по выплатам стимулирующего характера за особые условия труда на общую сумму чуть менее 30 тысяч рублей, компенсацию за их задержку в сумме 1745 рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

В ходе судебных заседаний истец и ее представитель увеличили исковые требования в части компенсации за задержку выплаты заработной платы, а также попросили обязать ответчика внести изменения в дополнительное соглашение к трудовому договору, указав более раннюю дату начала действия соглашения.

Представитель ответчика иск не признала и пояснила, что в марте и апреле 2020 года на участке врача-терапевта случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано, контакта с больными не было. Она отметила, что участковый врач-терапевт не предоставила отчет по лечению больных COVID-19, а также контакта с лицами из группы риска заражения. Отсутствие отчета приравнивается к отсутствию контакта с пациентами, зараженными COVID-19.

Однако пояснила, что не возражает против выплаты указанных сумм в исковом заявлении, несмотря на отсутствие отчетов и выполнения планов не в полном объеме, при наличии решения суда, подтвердив высокую нагрузку врача в период пандемии.

При этом она указала, что сумма требуемого морального вреда является необоснованно завышенной, и согласилась с внесением изменений в дополнительное соглашение к трудовому договору, пояснив, что при составлении дополнительного соглашения, возможно, были допущены опечатки.

Представитель третьего лица – комитета здравоохранения Псковской области - в судебное заседание не явился, указав, что требования не основаны на нормах материального права и фактических обстоятельствах.

В итоге суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу врача недовыплаченные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда за счет средств федерального бюджета менее 30 тысяч рублей, компенсацию за задержку выплаты стимулирующего характера за особые условия труда в сумме более 2 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в сумме 2 тысячи рублей.

Также ответчика обязали внести изменения в дополнительное соглашение к трудовому договору, установив выплаты стимулирующего характера за счет средств федерального бюджета и определив датой вступления дополнительного соглашения в силу 23 марта 2020 года.

Решение в законную силу пока не вступило, добавили в пресс-службе.