Общество

Приложению «Сбербанку Онлайн» исполнилось 10 лет

Сегодня «Сбербанку Онлайн» исполняется 10 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, это самое популярное банковское приложение на российском рынке - его ежемесячная аудитория превышает 65 млн человек, а 32 млн используют приложение каждый день.

Из всех приложений в России по ежемесячной посещаемости «СберБанк Онлайн» обгоняют только соцмедиа WhatsApp и Instagram (по данным App Annie за 2020 год).

В 2011 году в приложении «СберБанк Онлайн» для iPad клиенты впервые смогли в один клик увидеть все свои балансы и совершить простейшие операции самостоятельно в любой точке мира. А спустя еще год появились версии приложения для мобильных телефонов.

«Все 10 лет "СберБанк Онлайн" постоянно развивался, не только соответствуя последним трендам, но часто опережая и задавая их на отечественном рынке. Подробному рассказу об эволюции "СберБанк Онлайн" на фоне развития технологий во всем мире посвящен специальный материал на Лента.ру», - отметили в пресс-службе.

Аудитория приложения тоже взрослеет. Если в 2015 году клиенты старше 50 лет составляли 8% аудитории, то сегодня - уже 25%. Самыми активными клиентами приложения неизменно остаются люди в возрасте 20-39 лет - 46% клиентов. А самыми распространенными операциями - перевод с карты на карту между физическими лицами и оплата услуг. Тем временем в приложении уже доступно 70% всех продуктов банка.

Кроме стандартных банковских услуг, в приложении постоянно появляются новые инновационные сервисы. Например, в прошлом году в «СберБанк Онлайн» появилось семейство виртуальных ассистентов, а уже в этом году количество ежедневных задач, которые можно будет решить в приложении голосом, сильно увеличится. В приложении есть свой мессенджер - «Диалоги». В нем можно, например, организовывать групповые сборы и отправлять вместе с денежным переводом анимированные и звуковые открытки. В ближайшие несколько месяцев в «СберБанк Онлайн» появятся новые продукты и сервисы, которые помогут сделать ежедневное общение клиентов с банком еще удобнее. Над этим сегодня работает около 200 agile-команд по всей России.

«10 лет назад мало кто был готов управлять своими финансами в банковском приложении самостоятельно, а сегодня две трети всех клиентов банка - активные пользователи "СберБанк Онлайн". Делать жизнь 65 миллионов людей проще и экономить их драгоценное время - это большая и одновременно приятная ответственность! Хочется поблагодарить клиентов за доверие, а команду - всех, кто работает сейчас, и тех, с кого только начинался "СберБанк Онлайн", - за беспрестанную работу и любовь к своему делу», - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.