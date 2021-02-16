Общество

Более 60 обращений поступило за год в адрес депутата Дениса Иванова

Более 60 обращений поступило в 2020 году в адрес депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №15 Дениса Иванова. Об этом говорится в отчете о его деятельности в прошлом году, опубликованном на официальном сайте города Пскова.

Существенное влияние на работу депутата в 2020 году оказала пандемия коронавируса, что в значительной степени не позволило реализовать планируемые мероприятия.

Из-за распространения коронавируса в округе не проводились мероприятия, посвященные празднованию 75-летия Великой Победы. Тем не менее, на территории 15-го округа была организована работа по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам, труженикам тыла и бывшим узникам фашистских лагерей. Всего было вручено 43 медали. Кроме того, 88 человек получили продуктовые наборы к Дню Победы. Также Денис Иванов в течение года участвовал в поздравлениях и вручениях ценных подарков пожилым людям, проживающим в округе. Всего было проведено 8 церемоний.

Распространение коронавирусной инфекции оказало влияние и на текущую работу депутата в округе. Так, если в январе-феврале 2020 года приемы граждан проводились первый и третий вторник каждого месяца, то с марта их пришлось перевести в онлайн-режим. За прошлый год в общественную приемную Дениса Иванова по телефону и на электронную почту поступило 64 обращения граждан. По каждому из них давались разъяснения и консультации, а при необходимости направлялись письма в официальные инстанции.

Денис Иванов напомнил, что еще в декабре 2019 года он направил в адрес администрации Пскова предложения, основанные на обращениях граждан округа. Большую часть из них удалось реализовать. Так, на выделенные на округ средства произведено асфальтирование во дворе дома №1 по улице Индустриальной с устройством парковочных карманов. Заасфальтированы въезд во двор дома №25 по улице Инженерной, межквартальный проезд от дома №16 по улице Алтаева до дома №11а по улице Новоселов и от дома №11 по улице Новоселов до улицы Звездной.

Кроме того, за счет городского бюджета проведено асфальтирование улицы Ипподромной от улицы Инженерной до улицы Ипподромной, полностью заасфальтирована улица Аллейная и переулок Аллейный.

Несмотря на пандемию, продолжалась и текущая работа депутата в округе. В феврале прошлого года после встречи в гордуме с руководителем регионального оператора по обращению с ТКО Денис Иванов организовал и осуществил выезд на 15-й округ с целью определения мест размещения контейнерных площадок в частном секторе. По итогам выезда были внесены предложения в управление городского хозяйства администрации Пскова по местам установки контейнеров в поселках Панино, Павшино, Пожигово и на улице Ипподромной.

Кроме того, в прошлом году Денис Иванов осуществил обследование расположенных на территории округа детских площадок с целью изучения их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации. По итогам выезда направлены обращения в адрес ООО УО «14 район» и заместителя главы администрации города Елены Жгут.

28 сентября 2020 года Денис Иванов выезжал в свой округ вместе с главой город Еленой Полонской. Он проверил ход работ по асфальтированию межквартального проезда от улицы Алтаева до дома №11а по улице Новоселов, провел встречи с жителями ближайших домов, выслушал их просьбы и пожелания. По итогам встречи были направлены обращения в УГХ. Часть просьб уже реализована. Так, например, проведен частичный ямочный ремонт во дворе на Алтаева, 20. Завезена плодородная земля и организована клумба возле дома на Алтаева, 14.

Кроме того, с учетом пожеланий жителей округа, высказанных в ходе личных встреч и обращений в соцсетях, Денис Иванов отправил ряд предложений в муниципальные органы. В городскую комиссию по безопасности дорожного движения направлено предложение о целесообразности организации одностороннего движения на проезде возле Погранично-таможенно-правового лицея, а в УГХ - предложение обустроить тротуар на этом проезде. Главе администрации города Александру Братчикову направлен эскизный проект по устройству адаптационной реабилитационной площадки для тренировки маломобильных граждан. Проект разработан на средства Дениса Иванова и согласован с депутатом городской Думы Федором Постновым, уделяющим большое внимание вопросам обеспечения доступной среды на территории города.

Помимо этого, руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов провел 11 заседаний фракции. Также в течение года он также проводил прием граждан в общественной приемной партии.

Добавим также, что Денис Иванов координирует партийный проект «Безопасные дороги» и в рамках его реализации осуществил выезд с целью проверки качества проведенного ремонта на перекрестках Петровская – Коммунальная и Киселева – Коммунальная.