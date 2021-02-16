Общество

Компания «Назия» оштрафована из-за сальмонеллы в курице

ОАО «Племпродуктор "Назия"» оштрафовано из-за сальмонеллы в курице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В рамках пищевого мониторинга государственный инспектор провел отбор проб подконтрольной продукции – охлажденной грудной кости цыплят-бройлеров ГОСТ 31936-2012. По результатам лабораторных исследований на показатели безопасности, проведенных в ФГБУ «Ленинградская МВЛ», в отобранной пробе были обнаружены бактерии сальмонеллы (лат. Salmonella), что является несоответствием требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

«Таким образом, юридическое лицо, занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы и производством продукции из нее, не обеспечило выпуск в обращение безопасных для здоровья населения пищевых продуктов. Бактерии, которые были выявлены в курице, могли вызвать опасное инфекционное заболевание», - отметили в управлении Россельхознадзора.

Компания-производитель, в продукции которой обнаружен возбудитель инфекционного заболевания, получила штраф в размере 100 000 рублей.