Общество

На центральном рынке Пскова продолжит работать лаборатория по ветконтролю

Лаборатория по ветеринарному контролю продукции продолжит работу на территории центрального рынка Пскова после его перехода в статус ярмарки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Единственное изменение в деятельности относится к отмене повторного исследования для фермерской продукции. Если контроль качества не подтвержден владельцем хозяйства самостоятельно, то данное исследование можно будет организовать в лаборатории по факту привоза товара. Это значительно сэкономит время для обеих сторон, а для фермеров еще и облегчит финансовую сторону вопроса. Кроме того, отмена повторных лабораторных исследований положительно повлияет на сдерживание роста цен на данные товары, обратили внимание в администрации.

Там также пояснили, что лаборатория на ярмарочной площадке оставляет за собой право проводить осмотр всех поступающих товаров для реализации. Также на всех муниципальных ярмарках осуществляется проверка документов реализуемой продукции, подлежащей ветеринарному контролю.

Что касается перехода центрального рынка в статус ярмарки, то в этом случае организатор самостоятельно принял это решение, о чем и уведомил администрацию города.

Согласно действующему законодательству, форму организации торговли выбирает сам организатор (либо управляющая компания) ярмарки или рынка. В связи с этим администрация Пскова приняла постановление от 27 января 2021 № 69 «О прекращении действия продления разрешения на право организации розничного рынка обществу с ограниченной ответственностью "Центральный рынок" на территории муниципального образования "Город Псков"».