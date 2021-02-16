Общество

Псковская полиция выявляет подростковые группы антиобщественной направленности

Полиция проверяет наличие «подростковых групп антиобщественной направленности» в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД по Псковскому району, ы целях концентрации усилий служб и подразделений органов внутренних дел по выявлению таких групп, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность в период с 16 по 20 февраля проводится оперативно-профилактическая операция «Лидер».

Полицейские провели проверку по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, входящих в состав групп антиобщественной направленности, с целью профилактики правонарушений.

В случае наличия какой-либо значимой информации по данному вопросу полиция просит обращаться по телефонам: 676-872, 676-851, 676-902.