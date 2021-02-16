Общество

Антирелигиозный музей в Троицком соборе: псковичам показали архивные материалы

Государственный архив Псковской области продолжает публиковать материалы по истории Троицкого собора. Информация размещена в группе архива в соцсети «ВКонтакте».

В послереволюционное время культовые обряды в соборе велись только до 1937 года. Затем он стал опорным пунктом Псковского областного краеведческого музея для антирелигиозной пропаганды населения.

«В 1939 году в Троицком соборе был открыт антирелигиозный музей с интересными и богатыми экспозициями из истории религии и атеизма. В главном помещении собора висел маятник Фуко», - сообщается в докладе начальника областного управления культуры А. Медведевой секретарю обкома КПСС товарищу Г. Веселову от 28 ноября 1969 года.

Этот музей открыл двери для посетителей ненадолго: с захватом Пскова фашистами атеистическая пропаганда была приостановлена, а в послевоенные годы собор временно передали церкви. Маятник Фуко занял почетное место в областном архитектурном музее-заповеднике.

Управление культуры выдвигало предложение вернуть в здание Троицкого собора антирелигиозный музей, а служение перенести в храм Жен Мироносиц, но эта инициатива осталась без поддержки.