Общество

В Опочке поздравили с 95-летием почетного гражданина Виктора Парамонова

Почетному гражданину Опочецкого района, заслуженному учителю РСФСР Виктору Парамонову исполнилось 95 лет. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в опочецкой гимназии.

С днем рождения ветерана поздравил директор гимназии Юрий Богашев. «Самые теплые пожелания от всего коллектива гимназии примите в свой удивительный день рождения! Вы - гордость для нас, ваша отвага, мужество, сила духа, любовь к Родине, неугасаемая вера в победу - пример для всех нас! Желаем вам крепкого здоровья, спокойствия и благополучия!» - сказал Юрий Богашев. В ответ Виктор Парамонов подарил коллективу гимназии Опочецкую энциклопедию с дарственной надписью и наилучшими пожеланиями в деле учебы и воспитания молодого поколения в духе преданности и любви к Родине.

Виктор Парамонов родился в деревне Заверняйка в 1926 году. В годы Великой Отечественной войны он жил на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории, а в начале июня 1943 года вместе с сестрой ушел в партизаны. Получил серьезное ранение. В послевоенные годы окончил педагогический институт, работал учителем физики и математики, а затем директором Заверняйковской школы. Он заслуженный учитель РСФСР. Награжден орденом Ленина, Знаком ордена Отечественной войны 1-й степени, медалями и многочисленными грамотами.