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Общество

Изменения избирательного законодательства обсудят на семинаре в Пскове

17.02.2021 16:21|ПсковКомментариев: 0

Семинар-совещание с электоральными юристами, ведущими специалистами-практиками в области избирательного права и создателями ресурса для политических юристов «Судебный индекс: Политюристы» состоится в Пскове 20 февраля. Этот семинар станет первым мероприятием, запланированным в рамках деятельности созданного в январе Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, инициатором проведения семинара стал член Общественного совета, электоральный юрист, входящий в пятерку лучших специалистов в области электорального права, Игорь Кулаков. Успешный опыт его работы подтверждают более 50 избирательных кампаний различного уровня, в юридическом сопровождении которых он принимал участие.

На семинаре планируется обсуждение основных изменений в избирательном законодательстве. О них расскажет начальник отдела правового обеспечения облизбиркома, специалист в области регионального законодательства с 20-летним опытом Светлана Яковлева. Также будут рассмотрены практические вопросы применения законодательства, судебная практика, непосредственная работа избирательных комиссий псковского региона.

Напомним, первое организационное заседание Общественного совета при Избирательной комиссии Псковской области состоялось 29 января. На нем был утвержден план основных мероприятий совета.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #семинар #избирательная система
Источник: Псковская Лента Новостей
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