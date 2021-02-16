Общество

Псковичам рассказали, как заказать пропуск в приграничную зону

Находиться в приграничной зоне, вести там любые хозяйственные дела и заниматься промысловой деятельностью можно только при наличии пропусков и специальных разрешений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

По правилам пограничного режима, граждане с регистрацией в Гдовском, Печорском, Палкинском, Псковском (исключая город Псков), Пыталовском, Красногородском, Себежском, Невельском и Усвятском районах могут свободно въезжать на пограничную территорию по российскому паспорту.

Всем остальным желающим пройти приграничную зону нужно заказать пропуск. Сделать это можно по адресу электронной почты Пограничного управления: pu.pskovobl@fsb.ru, либо через интернет-портал «Госуслуги», по почте: индекс 180019, г. Псков, ул. Инженерная, д. 113 или через личное обращение в бюро пропусков Пограничного управления.

Для получения дополнительной информации по оформлению пропусков в пограничную зону можно обращаться по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-82-67, 69-82-51 (бюро пропусков)

Отдел в г. Гдове: 8 (81131) 2-13-31 (дежурный).

Отдел в г. Печоры: 8 (81148) 2-42-20 (дежурный).

Отдел в г.Пыталово: 8 (81147) 2-18-05 (дежурный).

Отдел в г.Себеже: 8 (81140) 2-27-97 (дежурный).

Отделение в г. Невель: 8(81151) 2-14-62 (дежурный).