Общество

Из-за COVID-19 закрыты 11 классов в девяти псковских школах

11 классов в 9 школах Псковской области закрыты из-за COVID-19. На дистанционное обучение перевели 295 учеников, сообщает официальный телеграм-канал региона.

В детских садах на карантине по коронавирусу находятся 3 группы в 3 дошкольных учреждениях.

Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию закрыто 30 классов в 11 школах. В детских садах на карантине находятся 9 групп в 7 учреждениях. Также из-за ОРВИ закрыты Залесская школа и дошкольное отделение школы в Печорском районе, Подберезинская школа в Локнянском районе.