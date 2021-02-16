Общество

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля

Какая погода ожидает псковичей в конце февраля, рассказала руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Прогноз она озвучила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

По словам Талы Нещадимовой, к 23 февраля в регионе потеплеет. Температура воздуха в основном будет близка к нулю, но легкий мороз от -2 до -5 градусов ºС сохранится.

После 24 февраля снова наступит похолодание, и начало весны жители Псковской области встретят с отрицательными температурами. Однако прежние февральские морозы в Псковскую область уже не вернутся. Не будет и сильных ветров или снегопадов – окончание зимы планируется мягким.