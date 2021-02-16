Общество

Фотовыставка Полистовского заповедника в лучшем лицее Великих Лук

Фотоэкспозиция Полистовского заповедника открылась в лицее № 11 города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника. До середины марта ученики и педагоги лицея смогут полюбоваться российской природой на фотографиях из Полистово.

Фотовыставка не только красочна, но и познавательна: на многих снимках запечатлены животные, которых нельзя встретить в Псковской области. Под каждой фотографией можно прочитать краткое описание природной зоны, которые школьники могут посетить в качестве туристов или будущих исследователей.

Лицей № 11 был выбран местом проведения выставки не случайно: на его базе реализуются многие дополнительные образовательные программы, в том числе научно-технические, туристско-краеведческие и эколого-биологические. В 2016 и 2017 годах лицей входил в топ-500 лучших школ России.