Общество

В Псковстате ответили на самые популярные вопросы о всероссийской переписи

В Псковской области полным ходом идет подготовка к проведению Всероссийской переписи населения в сентябре этого года. Сотрудники территориального органа Федеральной службы государственной статистики ответили на самые часто задаваемые и актуальные вопросы о предстоящем масштабном мероприятии.

Каждое государство, проводя перепись населения, ставит цели и задачи с учетом реалий современной действительности и изменений, произошедших в обществе с момента предыдущей переписи. Исходя из этого, формулируются вопросы, которые включаются в переписные листы. Для предстоящей Всероссийской переписи населения правительство Российской Федерации утвердило три формы бланков переписных листов - «Л», «П» и «B». Вопросы детально проработаны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата.

Обновились вопросы о занятости и безработице. Они позволят собрать более точные данные о трудовой миграции, обычной и маятниковой. Теперь в переписи есть вопрос об основном месте работы. Раньше его не было - предполагалось, что работа у человека может быть только одна.

О прежнем месте жительства попросят рассказать для того, чтобы увидеть, как люди переезжали из региона в регион за последние десятилетия.

Зададут вопросы и тем, кто приехал из-за рубежа: «Проживали ли вы более 12 месяцев в других странах?». Их попросят назвать страну и год возвращения в Россию.

Вот еще несколько часто встречающихся вопросов.

- Я арендую квартиру. Живу в ней уже полгода. Кто должен переписываться по этому адресу: владелец квартиры или я?

- Конечно, вы. Учитывается население по месту постоянного проживания на момент переписи. Кому принадлежит квартира, кто в ней прописан - не имеет значения. Переписывайтесь там, где живете.

- Где переписать сына, который неделю живет у бабушки, а на выходные забираем его домой?

- Переписать нужно дома, ведь сын входит в ваше домохозяйство. По домашнему адресу следует также переписывать детей, которые живут и учатся в школах-интернатах и других круглосуточных учреждениях, проводят рабочие дни у нянь или бабушек, а на выходные возвращаются к родителям.

Главным нововведением предстоящей переписи населения станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг. Это безопасный и удобный способ участия в переписи.

- Можно ли будет пройти перепись на работе?

- Конечно, можно! Для этого руководителю предприятия нужно будет связаться с Территориальным органом статистики и пригласить к себе на завод, фабрику или в компанию мобильную команду переписчиков. Работники смогут переписаться, например, в обеденный перерыв. Много времени это не займет.

- Кто перепишет пациентов в больницах?

- Людей, которые находятся в больнице временно, перепишут по основному месту жительства их родные и близкие. Пациенты больниц могут и сами переписать себя и родственников. Нужен только смартфон с доступом в интернет и аккаунт на Госуслугах.

- Как перепишут младенцев в период проведения Всероссийской переписи населения?

Молодых мам будут переписывать по месту их фактического проживания со слов родных и близких. Кроме того, при желании переписаться смогут и сами пациентки роддомов, если у них будет смартфон или ноутбук с доступом в интернет. Надо будет переписаться по адресу своего постоянного местожительства и указать всех членов своего домохозяйства.

Младенцев перепись тоже учтет, но не всех. Только детей, рожденных до момента учета населения. Тем, кто появился на свет позже, придется подождать следующей переписи.

- Переписчики не будут спрашивать фамилию?

- Переписчиков интересуют только демографические и социальные данные: ваш возраст, пол, состояние в браке, образование, владение языками. Полученные данные будут переданы в центры обработки в обезличенном виде. При заполнении переписных листов на портале Госуслуги также эти данные останутся конфиденциальными.

- Что такое брак? Официальная регистрация, общее хозяйство или просто любовь?

- Люди не всегда идут в ЗАГС, если хотят создать семью или, наоборот, расторгнуть официальный союз. Всероссийская перепись населения учитывает все формы брачных отношений. Главное, чтобы мужчина и женщина считали, что они муж и жена. Поэтому реальное количество семей отличается от брачной статистики ЗАГСов.

В Псковской области, по данным переписи населения, в 2010 году из 1000 мужчин в возрасте 16 лет и старше 626 были женаты, из 1000 женщин - 508 замужем. Из состоящих в браке 16,1% мужчин и 15,8% женщин состояли в незарегистрированном браке.

«Всероссийская перепись населения - единственная возможность узнать брачную структуру населения нашей страны в каждом регионе и муниципальном образовании», - подчеркнули в Псковстате.