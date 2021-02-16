Общество

Активисты закрасили более 150 надписей с рекламой запрещенных средств в Пскове

Более 150 надписей с рекламой запрещенных средств на фасадах зданий в центре Пскова ликвидировали участники региональной команды «Молодежки ОНФ» совместно с активистами ОНФ. Это уже второй рейд общественников и сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения ОНФ.

В Псковской области регулярно проходит акция «Шаг к чистому городу». Ее главная цель - ликвидация надписей, содержащих призывы к употреблению и распространению наркотических средств. В прошлом году сотрудники профильного управления полиции, участники «Молодежки ОНФ» и другие добровольцы провели 9 подобных рейдов. За это время они закрасили более 700 надписей.

«Молодежка ОНФ» постоянно участвует в таких акциях УМВД по Псковской области. Это благое дело для всего города, и мы приложим все усилия, чтобы как можно больше местных жителей присоединялись к нам», - рассказал участник псковской «Молодежки ОНФ» Денис Сиренченко.

По словам участников команды, закрасить одну рекламу - дело трех минут, за пятнадцать ребята обходят все здание и идут к соседнему. За один выезд общественники убирают минимум 50 запрещенных надписей. Часто бывает, что спустя некоторое время на этом месте появляются новые записи, но добровольцев это не останавливает.

«Уже более двух лет я помогаю бороться с запрещенными надписями. Во-первых, это портит облик нашего города с богатой историей. А во-вторых, с социальными пороками необходимо бороться всем вместе. Сейчас добровольцам и сотрудникам УКОН помогает управление городского хозяйства. Стоит заметить, что надписей становится все меньше», - поделился активист ОНФ в Псковской области Максим Быков.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков также отмечают активную позицию жителей города в борьбе с рекламой. Псковичи все чаще сообщают в ведомства адреса, где появляются подобные объявления. Это можно сделать по телефону 8 (8112) 59-22-33 или отметить адрес в приложении «Регион60 - умный регион».

Также сообщить о запрещенной рекламе можно, написав в региональную группу «Молодежки ОНФ» в соцсетях.