Общество

В День спонтанной доброты псковичей угощали бесплатным кофе

Команда кафе «Вкус и Цвет» решила поддержать благотворительную акцию - День спонтанной доброты, и сегодня, 17 февраля, угощала псковичей горячим кофе прямо на улице. «Конечно, это немного, но мы очень рады, что смогли сделать мир вокруг чуточку теплее и добрее», - рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы акции.

Отметим, что каждый год 17 февраля во многих странах проходят акции благотворительности, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. В России этот день мало кто отмечает, и День Спонтанной Доброты пока еще мало известен. Но как известно для доброты нет границ и преград, поэтому отрадно то, что хорошие традиции находят отклик и у нас.

«Добрые дела сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не должны ожидать награды. Такова настоящая доброта», - уверены организаторы акции.