Общество

Минфин засекретил законопроект о новой накопительной пенсионной системе

Минфин планирует 15 декабря 2021 года внести на рассмотрение в правительство законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе, говорится в плане законопроектной детальности на 2021 год, опубликованном на сайте министерства.

Речь идет о проекте федерального закона, который будет предусматривать «возможность формирования гражданами за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства». Его готовят под грифом «секретно», сообщает Интерфакс.

После того, как в 2014 году был введен мораторий на формирование накопительной части пенсии, Минфин и Банк России обсуждали несколько вариантов трансформации обязательного пенсионного страхования (ОПС).

Осенью 2019 года они обнародовали планы о разработке новой добровольной накопительной схемы взамен так и не появившегося индивидуального пенсионного капитала (ИПК) под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Работа над ИПК шла три года - с 2016 года по 2019 год. Однако из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста ИПК так и не дошел даже до общественного обсуждения.

Законопроект о ГПП пошел дальше: он был опубликован для общественного обсуждения в конце октября 2019 года, но до сих пор находится на этой стадии. Среди основных элементов схемы - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

За время обсуждения ГПП у Банка России и Минфина появилась новая идея стимулирования граждан самостоятельно копить на пенсию - индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3). Инициатива появилась в 2020 году. Это брокерский счет или счет доверительного управления с льготами по налогам, но с ограничением снятия средств и с сохранением льгот только через определенный период. По своей концепции он схож с параметрами ГПП.