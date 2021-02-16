Общество

Почему на вакцинацию проводят группами по пять человек, объяснила Марина Гаращенко

Почему на вакцинацию приглашают группами по пять человек, объяснила на портале губернатор60.рф председатель псковского областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

«Вакцинация граждан против новой коронавирусной инфекции COVID-19 производится строго по записи в 2 этапа по 5 человек, так как один флакон с вакциной «Гам-Ковид-Вак» рассчитан на 5 доз. Поэтому присутствие гражданина важно именно в назначенное время», - пояснила она.

Чиновник также рассказала, что именно по этой причине в случае отсутствия какого-либо пациента в назначенное время специалист поликлиники может пригласить на прививку другого гражданина из листа ожидания.