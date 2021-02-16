Общество

Премьер-министр РФ прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл сегодня, 18 февраля, с рабочим визитом в Псковскую область.

Глава правительства намерен посетить в ходе визита стройплощадку социального городка в деревне Борисовичи, где он проведет встречу с общественностью. Также в планах премьера осмотреть площадки особой экономической зоны «Моглино» и пообщаться с резидентами. В частности, он побывает на псковском заводе «Титан-Полимер» и на предприятии по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали».



Здесь же, на базе типового завода пройдет совещание с участием представителей региональных властей.

Отметим, что это первый официальный визит Михаила Мишустина в Псковскую область.