Общество

Псковичи стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

Жители Псковской области стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор. Как рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ведомства, где подвели итоги 2020 года, в общей сложности к ним поступило 3 054 обращений, что на 309 больше, чем в 2019 году.

Большая часть обращений касалась сферы розничной торговли - более 58% от общего объема, что на 1% больше, чем в предшествующем году.

«Данный рост обусловлен значительным количеством полученных обращений граждан по вопросам дистанционной торговли (12,1% от общего числа обращений)», - объяснили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На втором месте по числу обращений оказались вопросы бытового обслуживания населения, на третьем – жалобы на проблемы в сфере ЖКХ, далее в списке популярных оказались вопросы, касающиеся обращения в сфере услуг связи, и лишь после этого жалобы в сфере медицинских услуг.

Добавим, большую часть жалоб, а именно 98,7%, к началу нового года специалисты Роспотребнадзора рассмотрели.