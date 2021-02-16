Общество

115 новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Псковской области

В Псковской области за минувшие сутки выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал на своей Instagram-странице губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня 115 новых случаев, что немало на фоне предыдущих дней. Также, к сожалению, зафиксированы еще 2 смерти от COVID-19. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - прокомментировал актуальную статистику глава региона.

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Вместе с тем Михаил Ведерников обратил внимание, что более 11 тысяч жителей Псковской области уже сделали первую прививку от коронавируса, и почти 1400 человек полностью прошли вакцинацию.

«Записывайтесь – это принципиально важно. Проще всего это сделать на портале «Госуслуги», - призвал губернатор.

Добавим, что на текущий момент в Псковской области проведено 265 798 исследований на COVID-19, из них 1357 за последние сутки. Количество подтвержденных случаев с начала пандемии – 31 108, выздоровевших – 20 039 (105 человек поправились 17 февраля).

Умерло 159 человек.