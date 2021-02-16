Общество

Россияне теряют лояльность к своим работодателям

Почти 60% россиян недовольны своей работой. Индекс лояльности россиян к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) в 2020 году продемонстрировал отрицательную динамику, составив -32. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, пишет газета «Известия».

«Индекс eNPS рассчитывается на основании готовности сотрудников рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым. Сотрудники делятся на три условные группы - "промоутеры" (сторонники), "нейтралы" и "критики". Значение индекса представляет собой разницу между долями "промоутеров" и "критиков" в диапазоне от – 100 до 100 баллов», - пояснили в НАФИ.

Основные причины недовольства сотрудников отечественных компаний - недостаточный уровень зарплаты, специфическая работа, с которой не каждый справится, а также отсутствие стабильности. При этом россияне не спешат менять место работы и откликаться на другие вакансии.

Эксперты связывают негативную тенденцию с заморозкой и падением доходов граждан на фоне возросшей конкуренции на рынке труда, налоговой политикой. Кроме того, на лояльность россиян к работодателю сильно повлияла пандемия.