Общество

Каждому пятому псковичу пришлось сменить работу после рождения ребенка

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих россиян, в том числе среди жителей Псковской области, и выяснила, как наличие детей влияет на рабочий график и есть ли в компаниях специальные программы для детей сотрудников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru Северо-Запад, у 80% опрошенных, и в том числе у жителей Псковской области, на работе нет никаких программ поддержки, мероприятий или бонусов для работников с детьми. У 10% на работе проводят тематические праздники или утренники для детей сотрудников, 9% могут получать путевки в детские лагеря и санатории, и только у 2% есть компенсация за детский сад. Меньше одного процента опрошенных сказали, что на работе есть оборудованная комната для детей.

Согласно опросу, большинство водят детей дошкольного возраста в государственный детсад, лишь у 6% опрошенных дети ходят в частный детский сад. Чаще всего в частный садик отводят своих детей представители высшего менеджмента, маркетинга, а также ИТ-специалисты. Наибольший процент тех, кто водит своих детей в государственный сад среди бухгалтеров, банковских работников, а также административного персонала, юристов и специалистов по закупкам.

Обычно детей в сад водят женщины. Также опрошенные отмечали, что периодически просят отвести детей в садик дедушку или бабушку, старших детей, няню или даже соседей.

«Каждому пятому опрошенному пришлось изменить график работы, когда дети подросли и их нужно было начать водить в сад, еще 23% сменили место работы, у 11% уменьшилось число рабочих часов. Также опрошенные отмечали, что им пришлось договариваться с руководством на опоздания, кому-то пришлось записать детей на «продленку», часть опрошенных нашла удаленную работу и уволилась с основной, а кто-то пожертвовал сном, чтобы успеть отвести ребенка в сад. В свою очередь 13% опрошенных заявили, что их не устраивает режим работы детсадов. Больше всего режимом работы детских садов, согласно опросу, не довольны представители сферы закупок, строительства, маркетинга, а также специалисты банковского дела.

При этом, если опрошенные не успевают вовремя отвести или забрать ребенка из садика, то чаще всего они просят посидеть с ним бабушку или дедушку, отпрашиваются с работы или просто привозят ребенка к себе на работу.

Также в ходе опроса респондентам задали вопрос о том, испытывали ли они трудности в связи с переходом детей-школьников на домашнее обучение в период пандемии. На этот вопрос каждый второй ответил, что их детям стали задавать больше домашних заданий в школе, и помощь им стала отнимать больше времени. Каждый третий сказал, что ребенок занимал рабочее время, что у взрослых повысилась утомляемость, снизилась рабочая эффективность и намного сложнее стало отдыхать. Также часть респондентов заметили, что дети из-за домашнего обучения стали больше лениться и у них упал уровень образования.