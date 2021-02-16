Общество

Еще один выходной день предложили ввести в России

Новый праздник — День здорового образа жизни — предложили учредить в России. С такой идеей в письме к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщает RT.

Хамзаев напомнил, что президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность формирования здорового образа жизни у россиян: эта идея необходима как для развития отдельно взятого человека, так и для всех граждан в целом. ЗОЖ, по мнению Хамзаева, стал одним из основных составных элементов национальной идеи в России.

Поэтому он предложил во Всемирный день здоровья 7 апреля учредить «выходной праздничный День здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом».

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич высказал мнение, что нужно стимулировать россиян вести здоровый образ жизни. Он предложил людям, занимающихся в спортивных центрах, давать возможность получать налоговые вычеты, например, от стоимости абонемента. Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, в свою очередь, предложил работодателям стимулировать своих работников в укреплении здоровья. По его словам, здоровый образ жизни является основой для профилактики болезней.