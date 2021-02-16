Общество

Представителей СНТ на Линейной призвали детально проработать свое видение развития улицы

Перспективы развития улицы Линейной обсудили участники заседания рабочей группы под руководством главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, созданной в рамках Градостроительного совета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в заседании приняли участие депутаты гордумы, а также члены садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на данной улице и прилегающих к ней земельных участках.

Напомним, что в соответствии с Генпланом города эта территория, в границах которой на сегодня действуют 8 СНТ, находится в территориальной зоне Ж1 («Зона жилой застройки повышенной этажности»). Члены садоводств просят поменять ее на Ж4 («Индивидуальная жилая застройка»), внеся соответствующие изменения в Генеральный план города, так как в настоящее время они лишены возможности строительства на своих участках жилых домов с правом регистрации в них. По их мнению, изменение территориальной зоны даст импульс оптимальному развитию этого района города.

Евгений Шапкин предложил представителям СНТ более детально проработать свое видение дальнейшего развития улицы Линейной и провести повторную встречу. Он также выразил готовность в случае необходимости выехать с коллегами на место.

На заседании также отмечалось, что в Генеральный план можно будет вносить изменения. Судя по большому количеству обращений от садоводов в адрес органов местного самоуправления, такая необходимость существует. К тому же там живут и люди, у которых это жилье единственное. Кроме того, некорректно возлагать бремя ответственности за необработанные участки на добросовестных садоводов.

Вопрос по развитию улицы Линейной находится на контроле органов местного самоуправления и будет рассмотрен на следующем заседании профильного комитета Псковской городской Думы.

Напомним, что решение о проведении заседания рабочей группы Градостроительного совета с приглашением членов СНТ было принято на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, которое состоялось ранее, 10 февраля.