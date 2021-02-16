Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки, которые не забываются
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Отчет депутата
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
Жить и строить нацпроекты помогают
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 16.02.2021 22:531 70 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 18.02.2021 11:240 Мороз до -25 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля 18.02.2021 11:191 Где в Пскове найти незабываемые подарки на 23 февраля и 8 марта? 18.02.2021 10:580 Комплексная тренировка по подрыву льда прошла в Псковской области 18.02.2021 10:530 Представителей СНТ на Линейной призвали детально проработать свое видение развития улицы 18.02.2021 10:110 Прокуратура выявила в порховской организации нарушение Трудового кодекса
 
 
 
Самое популярное 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове 15.02.2021 11:3112 Владимир Ревазов возглавил «Псковпассажиравтотранс» 12.02.2021 13:2411 Факты коррупции выявили в областном комитете по управлению госимуществом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Представителей СНТ на Линейной призвали детально проработать свое видение развития улицы

18.02.2021 10:53|ПсковКомментариев: 0

Перспективы развития улицы Линейной обсудили участники заседания рабочей группы под руководством главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина, созданной в рамках Градостроительного совета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в заседании приняли участие депутаты гордумы, а также члены садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на данной улице и прилегающих к ней земельных участках.

Напомним, что в соответствии с Генпланом города эта территория, в границах которой на сегодня действуют 8 СНТ, находится в территориальной зоне Ж1 («Зона жилой застройки повышенной этажности»). Члены садоводств просят поменять ее на Ж4 («Индивидуальная жилая застройка»), внеся соответствующие изменения в Генеральный план города, так как в настоящее время они лишены возможности строительства на своих участках жилых домов с правом регистрации в них. По их мнению, изменение территориальной зоны даст импульс оптимальному развитию этого района города.

Евгений Шапкин предложил представителям СНТ более детально проработать свое видение дальнейшего развития улицы Линейной и провести повторную встречу. Он также выразил готовность в случае необходимости выехать с коллегами на место.

На заседании также отмечалось, что в Генеральный план можно будет вносить изменения. Судя по большому количеству обращений от садоводов в адрес органов местного самоуправления, такая необходимость существует. К тому же там живут и люди, у которых это жилье единственное. Кроме того, некорректно возлагать бремя ответственности за необработанные участки на добросовестных садоводов.

Вопрос по развитию улицы Линейной находится на контроле органов местного самоуправления и будет рассмотрен на следующем заседании профильного комитета Псковской городской Думы.

Напомним, что решение о проведении заседания рабочей группы Градостроительного совета с приглашением членов СНТ было принято на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, которое состоялось ранее, 10 февраля.

Теги: #ОМСУ #СНТ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 182 человека
18.02.2021, 11:240 Мороз до -25 градусов ожидается в Псковской области 19 февраля 18.02.2021, 11:191 Где в Пскове найти незабываемые подарки на 23 февраля и 8 марта? 18.02.2021, 11:100 «Гайд-парк»: Антон Минаков о самом интересном и важном, что происходит в жизни ЛДПР 18.02.2021, 11:051 В Великих Луках задержали 40-летнюю женщину, укравшую алкоголь
18.02.2021, 10:580 Комплексная тренировка по подрыву льда прошла в Псковской области 18.02.2021, 10:530 Представителей СНТ на Линейной призвали детально проработать свое видение развития улицы 18.02.2021, 10:451 Житель Пушкиногорского района выпал из окна больницы 18.02.2021, 10:370 Скончался актер Андрей Мягков
18.02.2021, 10:230 Псковские школьники примут участие в онлайн-викторине «Не в силе Бог, а в правде» 18.02.2021, 10:110 Прокуратура выявила в порховской организации нарушение Трудового кодекса 18.02.2021, 09:490 Дома горели в Острове и Новоржеве из-за неправильной эксплуатации печи 18.02.2021, 09:400 Пропавшего прошлым летом мужчину продолжают искать в Псковском районе
18.02.2021, 09:252 Двух жительниц Петербурга будут судить в Пскове за незаконный оборот наркотиков 18.02.2021, 09:172 Россияне теряют лояльность к своим работодателям 18.02.2021, 09:062 Еще один выходной день предложили ввести в России 18.02.2021, 08:560 Каждый второй мужчина считает 23 февраля профессиональным праздником военных
18.02.2021, 08:450 Установлены боевики, причастные к нападению на правоохранителей в Чечне в 2000 году 18.02.2021, 08:360 Названы лидирующие по социально-экономическому росту субъекты РФ 18.02.2021, 08:250 Почти 5 млрд рублей заработали театры в 2020 году на фоне пандемии 18.02.2021, 08:140 Каждому пятому псковичу пришлось сменить работу после рождения ребенка
18.02.2021, 08:029 Турчак призвал жителей регионов присоединиться к акции «Защитим память героев» 18.02.2021, 07:461 Врач объяснила, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови 18.02.2021, 07:370 О росте цен на непродовольственные товары предупредили торговые сети 18.02.2021, 07:200 Более 30 российских банков могут потерять лицензию в этом году
18.02.2021, 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля 18.02.2021, 00:290 115 новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в Псковской области 17.02.2021, 22:470 Россияне смогут получать налоговый вычет за один клик на сайте ФНС 17.02.2021, 22:270 Псковичи стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор
17.02.2021, 22:1210 Михаил Мишустин прибудет с рабочим визитом в Псковскую область 17.02.2021, 22:010 Почему на вакцинацию проводят группами по пять человек, объяснила Марина Гаращенко 17.02.2021, 21:526 Минфин засекретил законопроект о новой накопительной пенсионной системе 17.02.2021, 21:350 Мотивированный научный сотрудник требуется в Пскове по направлению охраны объектов ЮНЕСКО
17.02.2021, 21:182 Юрий Семенов подал документы в ТИК на участие в выборах главы Порховского района 17.02.2021, 21:0610 Валентина Матвиенко назвала размер своей пенсии 17.02.2021, 20:570 В День спонтанной доброты псковичей угощали бесплатным кофе 17.02.2021, 20:453 Активисты закрасили более 150 надписей с рекламой запрещенных средств в Пскове
17.02.2021, 20:380 Занзибар будет штрафовать туристов за неприкрытые пупки и обнаженные колени 17.02.2021, 20:220 Псковская библиотека приглашает на презентацию выставки изделий из кожи 17.02.2021, 20:160 В Псковстате ответили на самые популярные вопросы о всероссийской переписи 17.02.2021, 20:040 Директор «Экопрома» обсудил с жителями Невеля актуальные вопросы по вывозу ТКО
17.02.2021, 19:520 Псковавтодор обновит свыше 9 км трассы Остров - Новоржев 17.02.2021, 19:450 Реставрационные работы на могиле Пушкина в Святогорском монастыре завершатся до 6 июня 17.02.2021, 19:380 В центре Пскова сотрудники горводоканала оперативно устранили прорыв трубы 17.02.2021, 19:260 Храм князя Александра Невского в Пскове закроется на реставрацию
17.02.2021, 19:140 Фотовыставка Полистовского заповедника в лучшем лицее Великих Лук 17.02.2021, 19:020 В Опочке поздравили с 95-летием почетного гражданина Виктора Парамонова 17.02.2021, 18:530 В Псковской области снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования 17.02.2021, 18:420 Лучших изобретателей выберут в Псковской области
17.02.2021, 18:3113 Во всероссийской акции «Защитим память героев» примут участие псковичи 17.02.2021, 18:200 Во все времена завод «ЗЭТО» был социально ориентированным - Денис Мунштуков 17.02.2021, 18:191 Два автомобиля столкнулись у здания администрации Псковской области 17.02.2021, 18:121 Человек пострадал в ДТП на Аллейной в Пскове
17.02.2021, 18:110 Псковичам рассказали, как заказать пропуск в приграничную зону 17.02.2021, 18:030 Росгвардия призывает псковичей перерегистрировать оружие вовремя 17.02.2021, 17:540 Житель Острова лишился 180 тысяч рублей после телефонного разговора 17.02.2021, 17:500 Руководитель «Псковпласта» о сотрудничестве с «Титан-Полимером» и преференциях особой экономической зоны
17.02.2021, 17:430 Псковская библиотека реализует онлайн-проект с Белоруссией 17.02.2021, 17:392 Из-за COVID-19 закрыты 11 классов в девяти псковских школах 17.02.2021, 17:321 Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела 17.02.2021, 17:290 Подарки на 36 000 рублей получили воспитанники псковских интернатов
17.02.2021, 17:220 В Пскове открылась выставка картин художников с ограниченными возможностями 17.02.2021, 17:170 Новые евроконтейнеры поступили в две деревни Новосокольнического района 17.02.2021, 17:070 Скорая помощь, ГИБДД и пожарный поезд прибыли на место учения в Пскове 17.02.2021, 17:050 В Сочи проходит 15-я Международная встреча по Сирии в «астанинском формате»
17.02.2021, 16:490 Грузовик перегородил две полосы движения возле ЦУМа в Пскове 17.02.2021, 16:465 «Чем вызван приступ умиления»: археологи предложили псковичам фотозагадку 17.02.2021, 16:410 Почти 30-градусный мороз придет ночью в Псковскую область 17.02.2021, 16:320 Псковским организациям рекомендуют оплатить земельный и транспортный налоги до 1 марта
17.02.2021, 16:210 Изменения избирательного законодательства обсудят на семинаре в Пскове 17.02.2021, 16:150 60 тысяч рублей и цепочку с крестиком украл пскович у своей знакомой 17.02.2021, 16:080 В Пскове росгвардеец помог потушить загоревшуюся машину 17.02.2021, 16:030 Руководитель «Псковпласта»: Наше производство принесет меньше вреда, чем дровяная котельная
17.02.2021, 15:570 Спикер Совфеда дала прогноз о сроках снятия ограничений по коронавирусу 17.02.2021, 15:500 Из-за ДТП на Алмазной в Пскове затруднено движение 17.02.2021, 15:453 Закон о капремонте в Псковской области ждут очередные изменения 17.02.2021, 15:330 Исправительную колонию в Крюках ждет проверка после жалобы осужденного
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.