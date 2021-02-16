Общество

Комплексная тренировка по подрыву льда прошла в Псковской области

Отработка действий по подрыву льда в преддверии паводкового периода прошла в Псковской области 17 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, ее провели региональное управление МЧС и командование Псковского территориального гарнизона.

В мероприятии принимали участие поисково-спасательные отряды Пскова и Великих Лук, аварийно-спасательная служба Псковской области, инженерные подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Основная цель тренировки - подготовка подсистемы РСЧС к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных прохождением весеннего половодья. Службы отработали действия по ослаблению ледового покрова и разрушению заторов на водных объектах путем подрыва.

Ежегодно в преддверии паводкового периода МЧС России по всей стране проводит межведомственное комплексное учение по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе и безаварийного пропуска паводковых вод. Цель таких учений — совершенствование знаний и практических навыков руководящего состава, органов управления и сил по ликвидации последствий ЧС и организации жизнеобеспечения населения.