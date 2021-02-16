Общество

Где в Пскове найти незабываемые подарки на 23 февраля и 8 марта?

Всем приятно получать подарки. А еще особое удовольствие приносит поиск нужного презента, его тщательный отбор среди остальных, упаковка в красивую оберточную бумагу, сохранение интриги и финальное торжественное вручение. И именно такие подарки, которые не забываются, не передариваются, и приносят радость длительное время.

Такие подарки в Пскове есть! Центр Деловой Информации нашел 6 мест, где можно найти те самые вещи (и услуги), которые порадуют вашего близкого человека к 23 февраля и 8 марта.

Подробнее читайте в материале ЦДИ >>>