Еще два человека умерли из-за коронавируса в Псковской области

Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 161. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки, 17 февраля, в статистику добавились еще два смертельных случая.
По данным официального телеграм-канала Псковской области, в настоящее время в регионе проведено 265 798 исследований на коронавирус (+1357 за сутки). Всего подтверждено 31 108 случаев заражения (+115). Выздоровели 20 039 человек (+105 за сутки).
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 11247
- Великие Луки – 5582
- Бежаницкий район - 282
- Великолукский район – 724
- Гдовский район – 420
- Дедовичский район – 601
- Дновский район - 283
- Красногородский район – 184
- Куньинский район – 277
- Локнянский район - 211
- Невельский район – 1257
- Новоржевский район – 291
- Новосокольнический район – 789
- Опочецкий район – 823
- Островский район – 1528
- Палкинский район – 334
- Печорский район – 588
- Плюсский район – 430
- Порховский район – 982
- Псковский район – 2619
- Пустошкинский район – 266
- Пушкиногорский район - 263
- Пыталовский район – 226
- Себежский район – 438
- Стругокрасненский район – 294
- Усвятский район – 131
- Иногородние (с 30.12.2020) – 38.