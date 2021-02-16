Общество

Еще два человека умерли из-за коронавируса в Псковской области

Число умерших из-за коронавируса в Псковской области увеличилось до 161. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки, 17 февраля, в статистику добавились еще два смертельных случая.

По данным официального телеграм-канала Псковской области, в настоящее время в регионе проведено 265 798 исследований на коронавирус (+1357 за сутки). Всего подтверждено 31 108 случаев заражения (+115). Выздоровели 20 039 человек (+105 за сутки).

Статистика по муниципалитетам: