Общество

В Плюсском районе отмечают 77-ю годовщину освобождения от фашистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Плюсского района с 77-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

18 февраля в Плюсском районе проходят памятные мероприятия, жители вспоминают воинов, партизан и мирных жителей, которые пали, защищая родную землю.

В поздравительном адресе глава региона подчеркнул, что Плюсский район долгих два с половиной года находился под гнетом врага, все это время жители сопротивлялись и боролись с фашистами, изгнать которых удалось лишь 18 февраля 1944 года. За годы оккупации на территории района были разрушены практически все школы и больницы, сожжены десятки деревень.

«Самые страшные потери — это человеческие жертвы. Более 2 тысяч местных жителей погибло на фронтах или пропало без вести, сотни мирных граждан были расстреляны и сожжены, в том числе женщины и дети. Здесь захоронены более 3 тысяч воинов, которые погибли за свободу Плюсской земли. Из года в год жители района свято чтут эту торжественную и памятную дату — день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Чтобы сказать слова благодарности ветеранам, вспомнить, какой ценой наш народ отвоевал свободу и рассказать о подвиге земляков подрастающему поколению. Память о героях и защитниках Плюсской земли, всех, кто трудился на благо района, навсегда в сердце каждого местного жителя. Мы вечно будем помнить подвиги, благодарить героев и скорбеть о великих жертвах, отданных за Победу, за мир во всем мире», - отметил глава региона. Он также призвал приумножать память о той страшной войне, о героях тех дней. Жителям муниципалитета он пожелал мира, счастья, благополучия.

В памятный день в райцентре состоялся торжественно-траурный митинг на воинском захоронении, где покоятся около 1,4 тысяч защитников Плюсского края. К мемориалу были возложены цветы и гирлянда воинской славы, память павших собравшиеся почтили минутой молчания.

Районный дом культуры подготовил праздничный концерт в честь памятной даты. С учетом эпидемической ситуации было принято решение провести его в онлайн-формате. Видеозапись можно будет посмотреть в группах учреждения культуры в социальных сетях.

Напомним, Плюсса была освобождена 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Бои за районный центр продолжались трое суток. Освобождение поселка позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить германское командование возможности маневрировать войсками.