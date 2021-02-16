Общество

Глава Великих Лук ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Глава города Великие Луки Николай Козловский ушел на самоизоляцию. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Дорогие друзья! COVID-19 не обошел стороной и меня. Больше недели назад я сделал первый компонент прививки от новой коронавирусной инфекции. Не исключено, что коронавирус уже тогда был в моем организме, ведь болезнь может протекать бессимптомно», - рассказал он.

Николай Козловский предположил, что мог заразиться и после введения вакцины, поскольку продолжал работать в привычном режиме. Все санитарные требования он соблюдал, но опасность заразиться остается даже при соблюдении всех мер защиты, заметил глава города.

«В настоящее время я нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Все необходимые мероприятия Роспотребнадзор проводит. По мере возможности буду работать дома в режиме онлайн», - сообщил Николай Козловский.