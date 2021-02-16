Знания школьника из Печор отметили на всероссийском уровне

Десятиклассник из Печор получил диплом всероссийской олимпиады, пишет газета «Печорская правда».
Фото: газета «Печорская правда»
16 февраля председатель ТИК Печорского района Нина Круглова вручила диплом Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» ученику 10 класса Печорской гимназии Никите Банникову. Кроме того, гимназист получил в награду небольшие сувениры.
Нина Круглова выразила благодарность за подготовку к региональному этапу олимпиады классному руководителю ученика Ирине Страшковой.