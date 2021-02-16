Общество

Урок неконфликтного общения проведут для волонтеров Псков

Тренинг «Неконфликтное общение» пройдет в псковском городском молодежном центре 22 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

В понедельник 22 февраля в 15:00 в городском молодежном центре по адресу улица Максима Горького, 15 пройдет тренинг «Неконфликтное общение». На встречу приглашают волонтеров Пскова.

В рамках тренинга участники узнают о том, как правильно бороться с агрессией, как настроиться на позитивное взаимодействие, что поможет снизить накал взрывоопасной ситуации.

Тренинг для добровольцев проведет психолог Евгения Боярская. Количество мест ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/XG8tmCng5nEH41EL7