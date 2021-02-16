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Общество

Александр Котов призвал помнить о преступлениях нацистов

18.02.2021 14:52|ПсковКомментариев: 4

В Плюссе прошел торжественный митинг в честь 77-й годовщины освобождения Плюсского района от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, почтить память воинов-освободителей к братскому захоронению на центральной площади города пришли жители муниципалитета всех возрастов, военнослужащие и официальные лица.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Первым к участникам митинга обратился глава района Виталий Аршинов. «За моей спиной покоятся воины, которые освобождали плюсскую землю. С тех пор прошло 77 лет, это большой исторический период, но мы ежегодно приходим сюда, чтобы отдать дань уважения этим людям и подтвердить, что мы помним и гордимся нашими предками», - сказал он.

Приветствие губернатора жителям Плюсского района зачитал заместитель руководителя аппарата администрации области Дмитрий Иванов. «Из года в год жители района свято чтут памятную дату освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, чтобы сказать слова благодарности ветеранам, вспомнить, какой ценой наш народ отвоевал свободу и рассказать о подвиге земляков подрастающему поколению», - процитировал он обращение Михаила Ведерникова.

К ветеранам и потомкам тех, кто освобождал родную землю от фашистских захватчиков, обратился председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. «18 февраля 1944 год был счастливый и радостный день, когда жители плюсской земли почувствовали свободу. Сегодня, по прошествии такого количества лет, 18 февраля – это, прежде всего, день памяти, когда мы собираемся вместе, чтобы вспомнить о тех, кто освобождал нашу родину, кто сложил головы в боях с захватчиками», - сказал депутат.

Спикер регионального парламента напомнил, что на фронтах Великой Отечественной войны погибли более трех тысяч воинов – жителей района: «Это огромное количество, а сколько было уничтожено мирных жителей, сколько сожжено деревень. Мы должны помнить об этом».

За сохранение памяти об истории края и воинах-освободителях Александр Котов поблагодарил педагогов и школьников плюсской средней школы и лично Анну Михееву – основателя школьного музея.

«Спасибо вам большое. На протяжении многих лет школа ведет работу по содержанию и созданию музея Великой Отечественной войны. В прошлом году музей стал победителем всероссийского конкурса. Это пример того, как нужно хранить память о тех, кто погиб, защищая Родину. Живые свидетели военных лет уходят от нас, огромной ценностью является возможность передать из поколения в поколение память о тех событиях», - сказал Александр Котов.

Обращаясь к жителям района, военный комиссар Федор Закиров назвал день освобождения района священной датой. Он напомнил, что через 20 дней после начала войны, фашисты уже были на плюсской земле.

«В Великую Отечественную войну не знавшая раньше поражений фашистская громада столкнулась со стойкостью и несгибаемостью советского народа, и в этом заслуга и плюсских граждан. Мы гордимся нашими дедами, отцами и матерями, которые показали, всему миру, что такое русский дух, и доказали, что нас не сломать ни в каких условиях», - отметил военный комиссар.

Федор Закиров подчеркнул, что поколение молодых гордится своими предками: «Быть потомками ветеранов – большая честь, соответствовать нашим ветеранам – большая ответственность».

Завершился митинг возложением гирлянды славы и цветов к мемориалу на братском захоронении.

Напомним, Плюсса была занята немцами в июле 1941 года. Бои у поселка на семь дней задержали фашистские войска, прорывавшиеся к Ленинграду. 954 дня длилась оккупация, поселок четырежды переходил из рук в руки и был почти полностью уничтожен. На территории района были разрушены школы, больницы, сожжены жилые дома, разорены села и деревни. Плюссу освободили 18 февраля 1944 года частями 42-й и 67-й армий Ленинградского фронта совместно с 6-й и 9-й Ленинградскими партизанскими бригадами. Освобождение поселка позволило Советской Армии, перекрыв Варшавскую железную дорогу, лишить немецкое командование возможности маневрировать войсками.

На плюсской земле погибли и захоронены в братских могилах воины более чем из ста городов и областей СССР. На фронтах погибло и пропало без вести более трех тысяч жителей района. Тысячи воинов и партизан награждены орденами и медалями, а восемь человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Теги: #псковское областное собрание #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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