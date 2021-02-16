Общество

Пять спортивных лошадей пересекли границу в Псковской области

Пять спортивных лошадей пересекли границу в Псковской области 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при ввозе лошадей на участке российско-латвийской границы в Псковской области. Животные перевозились из Латвии в Москву с целью разведения.

В ходе проведения ветеринарного контроля государственные инспекторы удостоверились, что лошади здоровы и их транспортировка осуществляется без нарушений.