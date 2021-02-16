Общество

В бежаницких школах нарушили санитарные требования к организации питания детей

Бежаницкая прокуратура обнаружила ряд нарушений в организации питания школьников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры провели проверку в районных школах и установили, что руководство образовательных учреждений принимает недостаточный комплекс мер, направленных на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся.

Так, прокуратура выявила ряд нарушений санитарных правил и норм в части организации питания: недостаток содержания мяса в некоторых блюдах; отсутствие творога в рационе учеников; некоторые блюда не отвечают определенным нормативам пищевой и энергетической ценности; отведено мало времени на завтрак.

Кроме того, на официальных сайтах школ не размещаются сведения об обеспечении учащихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием, а также информация об условиях питания детей с ограниченными возможностями.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района внесла представление в адрес начальника отдела образования администрации Бежаницкого района. Оно признано обоснованным.