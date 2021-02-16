Общество

В первичке «Псковпассажиравтотранса» избрали нового председателя

Отчетно-выборная конференция состоялась в первичной профсоюзной организации ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» сегодня, 18 февраля. Ее участники заслушали доклады о деятельности первичной профсоюзной организации и о работе профсоюзного комитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, путем открытого голосования был избран новый председатель первичной профсоюзной организации. Им стал Сергей Терещенко, который является профсоюзным активистом и работает на предприятии с 2003 года.

Также были избраны члены профсоюзного комитета в новом составе, ревизор и уполномоченные по охране труда.

Несколько сотрудников «Псковпассажиравтотранса» были награждены почетными грамотами Псковского облсовпрофа и грамотами Псковской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.