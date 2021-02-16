Общество

«Экопром» помог псковскому зооприюту

Восемь кубометров досок и бревен отвезли сотрудники компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в приют для бездомных животных «Лесопилка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Приют «Лесопилка» в своих социальных сетях указывал, что нуждается в предметах первой необходимости, а также в дровах для отопления помещений. В этом время регоператор принял заявку на вывоз строительного мусора в центре Пскова и перевез доски на территорию приюта.

«Содержать такое большое хозяйство весьма хлопотно, особенно в холодное время года. Контейнер с обрезками деревянных досок и кусками старых бревен был выгружен на территории приюта для бездомных животных. Они будут использованы для обогрева помещений», - добавили в компании.