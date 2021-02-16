Общество

Депутат Госдумы призвал псковичей посетить 23 февраля воинский мемориал

В Псковской области 23 февраля активисты «Единой России» посетят более 350 мемориалов, воинских захоронений и памятников во всех муниципальных образованиях, возложат к ним цветы, выразив благодарность поколению победителей за мирное небо и сохранение России.

«Героизм, отвага и мужество защитников Отечества останутся в памяти поколений. Сохранить и защитить эту память – наш священный долг», - отметил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Государственной Думы Александр Козловский.

Он призвал всех неравнодушных псковичей 23 февраля присоединиться к памятной акции в знак уважения поколению победителей.

Акция «Защитим память героев» с возложением цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны в День защитника Отечества пройдет по всей России.

Ранее с таким же призывом выступил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак: «Пусть сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране станут символом нашего уважения и памяти».