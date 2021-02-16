Общество

Полмиллиона абонентов обеспечил МегаФон высокоскоростным интернетом в 2020 году

В Псковской области высокоскоростной мобильный интернет стал доступен в 2020 году жителям 68 отдаленных и малонаселенных деревень с общим населением более 4 тысяч человек - благодаря реализации МегаФоном масштабного проекта модернизации инфраструктуры в Северо-Западном филиале. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе оператора, всего в СЗФО в прошлом году впервые сеть LTE МегаФона появилась в 3 400 небольших населенных пунктах. Теперь еще около 500 тысяч абонентов компании могут выходить на связь на совсем иных скоростях.

Развитие сети и доступ к высоким скоростям позволили абонентам МегаФона во Псковской области проговорить в 2020 году почти на 100 млн минут больше, чем в 2019 и занять одну из лидирующих позиций в филиале по росту потребления мобильного интернета, увеличив трафик более чем на 60% год к году.

Лидером же развития сети стала Ярославская область. Здесь жители свыше тысячи сел и деревень получили доступ к 4G-интернету оператора. На втором месте – Вологодский регион, где LTE-покрытие МегаФона смогли оценить жители более чем 700 малых населенных пунктов.

«Сегодня информационные технологии плотно вплетены в нашу повседневную жизнь, и сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, воспринимаются естественно. Между тем, чтобы сохранять достойное качество сигнала, мы активно инвестируем в развитие инфраструктуры. Прошедшая в прошлом году модернизация сети позволила перейти большинству наших абонентов на 4G-скорости интернета. Это доказывают и наши собственные данные: рост дата-трафика на Северо-Западе увеличился за год более чем на 40%», – рассказал технический директор Северо-Западного филиала МегаФона Петр Солодовник.

Всего в рамках модернизации сети на территории Северо-Западного филиала в 2020 году связисты запустили более 1 250 базовых станций LTE. Сейчас их общее количество в округе составляет почти 8 тысяч, и 90% из них поддерживают LTE-стандарт. А это значит, что почти 16 млн человек имеют доступ к высокоскоростному интернету МегаФона.