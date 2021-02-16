Общество

Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля

Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Почты России, 20 февраля почтовые отделения по всей стране будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше.

21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений, кроме круглосуточных.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства.