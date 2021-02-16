Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки, которые не забываются
Отчет депутата
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
 
 
 
ещё Общество 16.02.2021 22:531 70 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 19.02.2021 09:140 Полмиллиона абонентов обеспечил МегаФон высокоскоростным интернетом в 2020 году 19.02.2021 08:561 Назван самый желанный подарок на День защитника Отечества 19.02.2021 08:350 Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля 19.02.2021 08:240 Предлагаемая работодателями зарплата в Псковской области меньше среднероссийской на 19% 18.02.2021 22:080 Реалити-шоу с юнармейцами смогут посмотреть пользователи «ВКонтакте»
 
 
 
Самое популярное 17.02.2021 22:1210 Михаил Мишустин прибудет с рабочим визитом в Псковскую область 16.02.2021 18:004 Мужчина скончался в Пскове по дороге с медицинского обследования 18.02.2021 07:000 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет псковичей 23 февраля 16.02.2021 10:372 С московским паром! 17.02.2021 10:4713 Десоветизация по-псковски
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Назван самый желанный подарок на День защитника Отечества

19.02.2021 08:56|ПсковКомментариев: 1

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в преддверии традиционного мужского праздника изучил пожелания сильной половины и сравнил их с реальностью, опросив 1600 мужчин старше 18 лет.

Самый желанный подарок на 23 февраля — смартфон, показал опрос: его хотели бы получить 11% респондентов. Одежде или аксессуарам были бы рады 10% опрошенных, подарку в денежном эквиваленте — 8%. Еще 6% мужчин в День защитника Отечества мечтают о проявлениях любви и заботы со стороны женщин. В 2009 году, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, российские мужчины нуждались в этом вдвое чаще: тогда о потребности в нематериальных знаках внимания говорили 14% опрошенных.

Об автомобиле или мотоцикле в канун 23 февраля мечтают 4% опрошенных: это намного меньше, чем 12 лет назад, когда получить на 23 февраля машину хотели 9% мужчин. О том, что лучшие подарки для них — это недвижимость, отдых и парфюмерия, рассказали по 2% респондентов. По 1% назвали самыми желанными для себя подарками алкоголь, оружие или инструменты. Что-то более необычное (например, собаку, билеты в театр или на концерт, спортивную экипировку или спиннинг) хотел бы получить каждый пятый мужчина (20%).

Однако, по данным исследования SuperJob, далеко не всем из этих желаний суждено сбыться. В действительности же чаще всего российские мужчины получают в подарок вовсе не квартиры и машины, а одежду и аксессуары, а также парфюмерию и косметику: об этом рассказали по 19% респондентов. По сравнению с 2009 годом, одежду стали дарить чаще, а парфюмерию и косметику — реже. 8% россиян получают в подарок на 23 февраля бритвенные принадлежности. Любовь, заботу и внимание в праздничный день ощущают на себе 5% опрошенных. 3 мужчинам из 100 обычно дарят деньги. По 2% респондентов рассказали, что часто получают в подарок «всякую ерунду», а также открытки, алкоголь и сувениры (по сравнению с 2009 годом, популярность такого рода подарков снизилась). И напротив, «нужные» вещи получает 1% российских мужчин. Столько же рассказали, что им зачастую дарят канцелярские принадлежности. Еще 18% поделились опытом получения других подарков: ужина в ресторане, рыболовного инвентаря, автомобильных аксессуаров и книг.

Теги: #23 февраля #подарки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 251 человек
19.02.2021, 10:210 Псковские школьники победили в викторине «Не в силе Бог, а в правде» 19.02.2021, 10:110 Специалисты Псковских теплосетей устранили утечку на вводе в полицейское здание 19.02.2021, 09:430 Квартиру подожгли в Великих Луках 19.02.2021, 09:292 Россиянам надо с раннего возраста прививать политическую грамотность — Антон Минаков
19.02.2021, 09:140 Полмиллиона абонентов обеспечил МегаФон высокоскоростным интернетом в 2020 году 19.02.2021, 09:060 Водителям рассказали об ошибках, которые превратят новое авто в «ржавое решето» 19.02.2021, 08:561 Назван самый желанный подарок на День защитника Отечества 19.02.2021, 08:440 Заседание клуба «Кольчуга», посвященное 23 февраля, состоится сегодня в Пскове
19.02.2021, 08:350 Отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля 19.02.2021, 08:240 Предлагаемая работодателями зарплата в Псковской области меньше среднероссийской на 19% 19.02.2021, 08:120 Расходы россиян в новогодние каникулы выросли на 12% 19.02.2021, 08:001 Юридический адрес могут заменить электронным
19.02.2021, 07:490 Число зараженных коронавирусом человек в мире превысило 110 млн 19.02.2021, 07:380 Глава Центробанка заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке 19.02.2021, 07:270 В России готовят налог на старательскую деятельность 19.02.2021, 07:160 Новый исследовательский ровер совершил посадку на Марс
19.02.2021, 07:010 Общественники предложили расширить льготы по оплате коммунальных услуг 18.02.2021, 23:540 В Красногородском районе мужчина выбил дверь в дом односельчанина и избил его 18.02.2021, 23:320 В Пскове заменят 119 лифтов 18.02.2021, 23:160 Псковичам напомнили о необходимости отчитаться о налогах за прошлый год
18.02.2021, 22:560 Великолучане судили соревнования по единоборствам в Смоленске 18.02.2021, 22:482 Партстроительство, или Патриотический винегрет 18.02.2021, 22:284 Росстат заявил о росте зарплат в прошлом году 18.02.2021, 22:080 Реалити-шоу с юнармейцами смогут посмотреть пользователи «ВКонтакте»
18.02.2021, 22:005 Визит премьер-министра Михаила Мишустина в Псков. Главное 18.02.2021, 21:591 Кислоту зальют в трубы для горячей воды в двух псковских новостройках 18.02.2021, 21:361 Борисовичи vs Кресты 18.02.2021, 21:160 Архивисты раскрыли секреты железнодорожного вокзала в Пскове
18.02.2021, 20:413 Депутат Госдумы призвал псковичей посетить 23 февраля воинский мемориал 18.02.2021, 20:131 Взрывчатку нашли у жителя Псковской области, обругавшего полицейского 18.02.2021, 20:010 В Великих Луках проверили уборку снега во дворах 18.02.2021, 19:480 Мишустин поручил псковичам проверить эффективность использования транспорта для доставки в медучреждения
18.02.2021, 19:290 Пять километров дороги к новому мосту в Псковской области отремонтируют за 70 млн рублей 18.02.2021, 19:040 Правительство поможет Псковской области с развитием связи на селе 18.02.2021, 18:521 «Российский ответ не заставил себя ждать»: Москва объявила о высылке эстонского дипломата 18.02.2021, 18:368 Мурманчане рассказали о нюансах переезда в Псков
18.02.2021, 18:200 В Псковской области стартовала серия обучающих семинаров для членов ТИК 18.02.2021, 18:110 Псковичей приглашают на встречу с известным художником-псевдореалистом 18.02.2021, 18:000 Итоги дня - 18 февраля 18.02.2021, 18:002 В ЛДПР самый строгий кастинг кандидатов — Антон Минаков
18.02.2021, 17:559 «Тысячи тараканов, электрика искрит»: псковичи пожаловались губернатору на состояние общежития 18.02.2021, 17:540 Мишустин посетил строительную площадку завода «Титан-Полимер» 18.02.2021, 17:460 Псковская область вошла в число бюджетных железнодорожных направлений на праздники 18.02.2021, 17:401 Колбаса уже готова кусаться
18.02.2021, 17:304 «Экопром» помог псковскому зооприюту 18.02.2021, 17:184 МИД Эстонии хочет предложить России ратифицировать договор о границе 18.02.2021, 17:160 В бежаницких школах нарушили санитарные требования к организации питания детей 18.02.2021, 17:140 Максим Жаворонков может возглавить аппарат фракции «Единая Россия» в Госдуме
18.02.2021, 17:004 Михаил Мишустин пожелал Псковскому краю удачи, успеха и развития 18.02.2021, 16:570 Кухня пушкинского времени станет темой новой online-лекции из «Михайловского» 18.02.2021, 16:430 Пять спортивных лошадей пересекли границу в Псковской области 18.02.2021, 16:3822 Продовольственные сертификаты смогут кардинально изменить жизнь россиян — Антон Минаков
18.02.2021, 16:240 В первичке «Псковпассажиравтотранса» избрали нового председателя 18.02.2021, 16:170 Псковские таможенники остановили незаконный ввоз автомобилей 18.02.2021, 15:520 В Дно женщина оплатила крупный долг, опасаясь ареста автомобиля 18.02.2021, 15:390 Жителя Пскова будут судить за продажу самодельного пистолета
18.02.2021, 15:284 Антон Минаков: У меня современное отношение к прививкам, а не как в 18 веке 18.02.2021, 15:240 Народного артиста Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище 18.02.2021, 15:224 «Рукопожатие из прошлого»: псковские археологи дали ответ на фотозагадку. ВИДЕО 18.02.2021, 15:100 Екатеринбургский инвестор заявил о готовности открыть электротехническое производство в Псковской области
18.02.2021, 15:010 Кабмин рассмотрит возможность докапитализации фондов развития промышленности в регионах 18.02.2021, 14:522 В Плюссе почтили память воинов-освободителей 18.02.2021, 14:390 В ПФР разъяснили, кто имеет право на выплаты по уходу за нетрудоспособными лицами 18.02.2021, 14:381 Мишустин посоветовал псковским властям работать по китайскому лозунгу
18.02.2021, 14:330 Законопроект об изменении порядка выплаты субсидии должникам по ЖКХ обсудят депутаты 18.02.2021, 14:310 Конкурс мультфильмов по мотивам сказки Пушкина объявили в «Михайловском» 18.02.2021, 14:260 Мишустин передал Силуанову программу по повышению финграмотности от псковских пенсионеров. ВИДЕО 18.02.2021, 14:238 А колбаса-то натуральная!
18.02.2021, 14:060 Мишустин призвал не жалеть недобросовестных подрядчиков 18.02.2021, 14:050 «Сообразим на троих». ВИДЕО 18.02.2021, 14:042 Премьер-министр положительно оценил развитие промышленного кластера в Псковской области 18.02.2021, 14:000 В Новгородской области будут судить псковичей по делу о страховках за инсценированные ДТП
18.02.2021, 13:500 Глава правительства знакомится с работой предприятий ОЭЗ «Моглино». ВИДЕО 18.02.2021, 13:500 Урок неконфликтного общения проведут для волонтеров Псков 18.02.2021, 13:460 Знания школьника из Печор отметили на всероссийском уровне 18.02.2021, 13:270 Ограбление подростка раскрыто в Великих Луках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.