Общество

Розыгрыш iPhone 12 продолжается на ярмарке в Пскове

Продовольственная ярмарка с возможностью выиграть iPhone 12 продолжается во фреш-маркете «Корзинка» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы ярмарки.

Свежие акции

Мясо:

окорок куриный - 125 рублей за килограмм;

корейка соленая - 400 рублей за килограмм;

лопатка - 200 рублей за килограмм;

охлажденный фарш из говядины и свинина - 279 рублей за килограмм.

Рыба, морепродукты:

стейк из семги - 850 рублей за килограмм;

королевская креветка - 590 рублей за килограмм;

форель - 750 рублей за килограмм;

Колбаса:

колбаса вареная филейная - 249 рублей за килограмм;

колбаса классическая «Вязанка» - 294 рублей за килограмм;

колбаса филейная - 249 рублей за килограмм;

колбаса п/к «Дворянская» - 439 рублей за килограмм;

колбаса а/к «Кремлевская» с грудинкой - 348 рублей за килограмм;

сардельки «Вязанка» - 284 рублей за килограмм;

колбаса для оливье «Главпродукт» - 192 рублей за килограмм.

Деликатесы:

ребрышки копченые - 190 рублей за килограмм;

грудинка соленая с чесноком - 399 рублей за килограмм;

Сыр:

сыр российский - 395 рублей за килограмм;

Консервы:

тушенка из индюшки две банки за 300 рублей;

тушенка «Охотничья» (3 банки) и паштет в подарок;

Фрукты:

апельсины - 80 рублей за килограмм;

Чай, сухофрукты:

чай фруктовый - 999 рублей за килограмм;

грецкий орех - 999 рублей за килограмм;

курага лимонная - 249 рублей за килограмм.

«Продовольственная ярмарка во фреш-маркете "Корзинка" - это не только свежие и вкусные продукты, но и еще возможность выиграть отличные призы за покупки! Главный приз - iPhone 12», - рассказали организаторы ярмарки.

Сюжет ГТРК «Псков» о продовольственной ярмарке

Также разыграют другие призы и подарки от ресторанов, аквапарка и популярных магазинов. Подробности.

Продовольственная ярмарка находится на первом этаже торгово-развлекательного центра «Акваполис».

Акции действительны до 14 марта 2021 года.