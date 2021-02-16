Розыгрыш iPhone 12 продолжается на ярмарке в Пскове

Продовольственная ярмарка с возможностью выиграть iPhone 12 продолжается во фреш-маркете «Корзинка» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы ярмарки.
Свежие акции
Мясо:
- окорок куриный - 125 рублей за килограмм;
- корейка соленая - 400 рублей за килограмм;
- лопатка - 200 рублей за килограмм;
- охлажденный фарш из говядины и свинина - 279 рублей за килограмм.
Рыба, морепродукты:
- стейк из семги - 850 рублей за килограмм;
- королевская креветка - 590 рублей за килограмм;
- форель - 750 рублей за килограмм;
Колбаса:
- колбаса вареная филейная - 249 рублей за килограмм;
- колбаса классическая «Вязанка» - 294 рублей за килограмм;
- колбаса филейная - 249 рублей за килограмм;
- колбаса п/к «Дворянская» - 439 рублей за килограмм;
- колбаса а/к «Кремлевская» с грудинкой - 348 рублей за килограмм;
- сардельки «Вязанка» - 284 рублей за килограмм;
- колбаса для оливье «Главпродукт» - 192 рублей за килограмм.
Деликатесы:
- ребрышки копченые - 190 рублей за килограмм;
- грудинка соленая с чесноком - 399 рублей за килограмм;
Сыр:
- сыр российский - 395 рублей за килограмм;
Консервы:
- тушенка из индюшки две банки за 300 рублей;
- тушенка «Охотничья» (3 банки) и паштет в подарок;
Фрукты:
- апельсины - 80 рублей за килограмм;
Чай, сухофрукты:
- чай фруктовый - 999 рублей за килограмм;
- грецкий орех - 999 рублей за килограмм;
- курага лимонная - 249 рублей за килограмм.
«Продовольственная ярмарка во фреш-маркете "Корзинка" - это не только свежие и вкусные продукты, но и еще возможность выиграть отличные призы за покупки! Главный приз - iPhone 12», - рассказали организаторы ярмарки.
Сюжет ГТРК «Псков» о продовольственной ярмарке
Также разыграют другие призы и подарки от ресторанов, аквапарка и популярных магазинов. Подробности.
Продовольственная ярмарка находится на первом этаже торгово-развлекательного центра «Акваполис».
Акции действительны до 14 марта 2021 года.