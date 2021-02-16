Общество

Псковская область станет пилотным регионом по реализации Стратегии ТОС-2030

Стратегия развития территориального общественного самоуправления в России на предстоящие 10 лет обсуждалась на совещании Общенациональной Ассоциации ТОС, сообщил в своем инстаграм-аккаунте депутат Государственной Думы Александр Козловский.

При создании стратегии учитывался опыт работы самоуправлений в различных регионах, в том числе и в Псковской области. В совещании принимали участие депутаты Госдумы, в том числе те, которые раньше занимали должности мэров и имеют опыт работы с местными инициативами. В проекте стратегии учтены инструменты, опираясь на которые, поддержка местных инициатив выйдет на еще более высокий уровень, отметил политик.

«Представители этого так называемого "Клуба мэров" Госдумы поддержали инициативу и рекомендовали собранию ОАТОС утвердить в качестве пилотных муниципальных образований в регионах страны по реализации Стратегии ТОС-2030 одиннадцать субъектов России. Среди них – наша область: Псков и Великие Луки. Рассчитываю, что документ будет принят в самое ближайшее время», - отметил Александр Козловский.