Общество

В Пскове подлежащие депортации иностранцы жалуются на долгое ожидание выезда на родину

Несколько жалоб рассмотрел уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов при посещении центра временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы России, депортации или реадмиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате омбудсмена.

Дмитрий Шахов провел прием по жалобам граждан стран Тихоокеанского региона и Республики Азербайджан, находящихся в центре временного содержания. В основном недовольство у них вызывает долгое ожидание выезда на родину и соблюдение условий депортации.

Как сообщил заявителям уполномоченный по правам человека, своевременная отправка на родину иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно находятся на территории России, стала затруднительной в связи с закрытием границ из-за пандемии коронавируса и отменой авиасообщения.

Дмитрий Шахов отметил, что процедура восстановления документов о гражданстве занимает достаточно много времени и вызывает «не совсем адекватную реакцию со стороны лиц, нарушивших российское законодательство и поэтому содержащихся в ЦВСИГ».

Вместе с тем Дмитрий Шахов заверил иностранцев, что каждое обращение будет взято на контроль и рассмотрено совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

По окончании личного приема прошла встреча омбудсмена с начальником псковского Центра временного содержания иностранных граждан МВД России Александром Палагиным. Руководитель учреждения показал Дмитрию Шахову новые помещения, которые появились в центре для дополнительного размещения лиц, подлежащих депортации и выдворению.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения прав лиц, находящихся в центре, а также необходимость повышения социальных гарантий персонала учреждения.